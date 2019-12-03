3 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках вручения наград журнала France Football за 2019-й год, первым обладателем приза имени Льва Яшина (приз лучшему вратарю), стал бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер.
Бразилец вместе с «Ливерпулем» выиграл в 2019 году Лигу чемпионов. В тройку лучших вратарей по версии France Football вошли также вратарь «Барселоны» немец Марк-Андре тер Стеген, и еще один бразилец – вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон.
Лучшим молодым игроком (Приз имени Раймона Копа) был признан голландец Маттейс де Лигт, лучшей футболисткой мира признана полузащитница сборной США Меган Рапино, которая в 2019 году вместе со сборной выиграла чемпионат мира.
«Золотой мяч» лучшего футболиста мира в рекордный шестой раз получил нападающий «Бареселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Также в тройке лидеров среди претендентов на «золотой мяч» голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» или португалец Кришитиану Роналду из итальянского «Ювентуса».
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