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Другое     03.12.2019 08:43

Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

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Теги:  футбол  приз имени Льва Яшина  награды 

3 декабря. Mossovetinfo.ru – В рамках вручения наград журнала France Football за 2019-й год, первым обладателем приза имени Льва Яшина (приз лучшему вратарю), стал бразильский вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер.

Бразилец вместе с «Ливерпулем» выиграл в 2019 году Лигу чемпионов. В тройку лучших вратарей по версии France Football вошли также вратарь «Барселоны» немец Марк-Андре тер Стеген, и еще один бразилец – вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон.

Лучшим молодым игроком (Приз имени Раймона Копа) был признан голландец Маттейс де Лигт, лучшей футболисткой мира признана полузащитница сборной США Меган Рапино, которая в 2019 году вместе со сборной выиграла чемпионат мира.

«Золотой мяч» лучшего футболиста мира в рекордный шестой раз получил нападающий «Бареселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Также в тройке лидеров среди претендентов на «золотой мяч» голландец Вирджил ван Дейк из «Ливерпуля» или португалец Кришитиану Роналду из итальянского «Ювентуса».


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Теги: 
футбол  приз имени Льва Яшина  награды 

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