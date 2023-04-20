Роскачество: доля фальсификата среди российского коньяка эконом-сегмента составила 52%

27 апреля, - Mossovetinfo.ru - ва, 27 апреля. - По результатам испытаний, исследовнаний, которые провело Роскачество, 52% исследованного коньяка, закупленного в ритейле, оказалось фальсификатом.



«Выяснилось, что для удешевления выпускаемых напитков недобросовестные производители использовали вместо коньячного дистиллята спирт невиноградного происхождения. Наиболее качественными оказались коньяки производства Крыма, Ставрополья, а также часть продукции Дагестана и Московской области», - сообщили ИА МОССОВЕТ в Роскачество.



«По результатам испытаний, 52% исследованного коньяка российского производства, который относится к массовому сегменту, содержал признаки фальсификации спиртами невиноградного происхождения. Это является нарушением Федерального закона № 468-ФЗ. То есть такая продукция называться коньяком не может. А коньяк производится только из коньячного дистиллята, никакого другого спирта в коньяке быть не должно", - сообщила Елена Саратцева, заместитель руководителя Роскачества.



Роскачество по итогам проверки сообщает, что «коньяком с признаками фальсификации оказалась продукция торговых марок: «Альтаир», «Император», «Старейшина» и «Шато Темрюк» (г. Москва), «Киновский», «Шустов (2015 г.ур.)» и Father's Old Barrel (Московская область), «Золотые купола», «Крепость Кизляр» (Республика Дагестан), «МВКЗ» (Тульская область), «Три звездочки» (ООО «СОРДИС», Нижегородская область) и «Три звездочки» (АО «ТАТСПИРТПРОМ», Республика Татарстан)».



Роскачество по решению Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции исследовало коньяк трехлетней и пятилетней выдержки массового сегмента стоимостью до 920 руб. за 0,5 литра. В закупку вошла продукция, произведенная в Москве, Ставропольском крае, Московской, Нижегородской, Тульской и Орловской областях, а также изготовленная в Республиках Дагестан, Татарстан и Крым.

Для выявления признаков фальсификации, коньяк проверялся на наличие синтетических красителей и ароматизаторов, а также учитывалось соотношение изотопов углерода, кислорода и водорода в молекуле этилового спирта, что позволяет говорить о том, что используемый спирт именно из виноградного сырья, а не зерновой, картофельный или синтетический. Такой изотопный анализ позволяет достоверно подтвердить природу происхождения этилового спирта.