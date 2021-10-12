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Другое     12.10.2021 10:10

Сборная России по футболу обыграла словенцев в квалификации ЧМ-2022

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Теги:  футбол  сборная России по футболу  ЧМ-2022 

12 октября. Mossovetinfo.ru — Сборная России по футболу в гостях одержала победу со счетом 2:1 над сборной Словении в матче восьмого тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Матч состоялся в Мариборе. У россиян голы забили Игорь Дивеев и Георгий Джикия. Словенцы ответили голом Йосипа Иличича.

В результате победы российская команда набрала 19 очков и возглавила отборочную группу H. На втором месте сборная Хорватии, которая набрала 17 очков. Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в группе и участие в стыковых матчах квалификации.

Сборной России предстоит провести еще два матча группового этапа. 11 ноября россияне примут сборную Кипра, 14 ноября сборная России в гостях сыграет со сборной Хорватии.

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Теги: 
футбол  сборная России по футболу  ЧМ-2022 

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