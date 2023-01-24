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Другое     24.01.2023 17:56

Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении - Лукашенко

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Теги:  Лукашенко  Белоруссия  Украина  пакт  боевики  экстремисты 

24 января, Mossovetinfo.ru - Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, - заявил на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране, Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на своего корреспондента.

Также глава государства отметил, что Запад не отказался от своих планов касательно Беларуси, в Украине продолжают готовить боевиков и экстремистов, отмечается в сообщении.

"Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать. Нам по периметру хватает вопросов - и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это. А еще внутри нам кто-то будет создавать? Поэтому реакция на вот эту внутреннюю не оппозицию, а экстремистов - вылезли из-под плинтуса, не вылезли - будет жесткая. И пусть не обижаются: мы предупреждали", - подчеркнул белорусский лидер, чьи слова приводит Белта.

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Теги: 
Лукашенко  Белоруссия  Украина  пакт  боевики  экстремисты 

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