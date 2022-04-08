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13.04.2022, 13:50
В Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов – Минобороны
13 апреля, Mossovetinfo.ru - В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, добровольно сложи...
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08.04.2022, 09:29
Минфин США исключил из-под анитроссийских санкций некоторые сегменты для Интернет и телекоммуникаций
8 апреля, Mossovetinfo.ru - Санкционные правила 31 CFR часть 587 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ № 25 Управления по контролю за иност...
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08.04.2022, 00:00
Россия досрочно прекратила членство в Совете ООН по правам человека - МИД
8 апреля, Mossovetinfo.ru – Российская Федерация из-за «неправомерного и политически мотивированного шага» Генасса...