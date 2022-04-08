В Мариуполе сдались в плен 1026 украинских морпехов – Минобороны

13 апреля, Mossovetinfo.ru - В городе Мариуполь, в районе металлургического комбината имени Ильича, добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты, сообщено на брифинге 13 апреля Минобороны России.



Также на брифинге сообщено, что среди сдавшихся военнослужащих - 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола. Также 151 раненому на месте была оказана первичная медпомощь, после чего все они были доставлены для лечения в горбольницу Мариуполя.



Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны.