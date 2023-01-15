46 мест для крещенских купаний оборудуют в Москве - Собянин

15 января, Mossovetinfo.ru - В Москве подготовят 46 площадок для проведения крещенских купаний, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.



«В дни Крещенских купаний, которые по традиции пройдут 18-19 января, будет организовано 46 мест купаний», - написал мэр.



Каждую прорубь оборудуют настилами, раздевалками, пунктами обогрева и питания, парковками. На площадках будут дежурить полиция, спасатели и медики. Также спасатели проверят дно в местах подготовки прорубей.



В САО будут оборудованы две площадки для крещенских купаний, в СВАО - одна, в ВАО - пять, в ЮАО - три, в ЮЗАО - пять, в ЗАО - четыре, в СЗАО - девять, в ЗелАО - две, а в ТиНАО - 15 площадок. Места для крещенских купаний в Москве (адресная привязка):



САО

Большой Головинский пруд (1-й Лихачевский переулок, дома 6–8)

Акватория Химкинского водохранилища, на противоположном берегу от поисково-спасательной станции «Левобережная» (Прибрежный проезд, дома 1–7)



СВАО

Дворцовый пруд (1-я Останкинская улица, дом 7, строение 1)

ВАО Озеро Святое (Оранжерейная улица , дом 18)

Терлецкие пруды (Свободный проспект, дом 2)

Купель «Вернисаж в Измайлове» (Измайловское шоссе, дом 73ж)

Нижний Майский пруд (Олений пруд № 5) в парке «Сокольники»

Озеро Белое (Заозерная улица, дома 2–6)

ЮАО Верхний Царицынский пруд (Дольская улица, дом 1)

Пруд Бекет (Загородное шоссе, владение 2)

Борисовские пруды (улица Борисовские Пруды, владение 2)



ЮЗАО

Пруд Зеленка (Нахимовский проспект, владение 8)

Большой Воронцовский пруд (улица Воронцовские Пруды, дом 3)

Зона отдыха «Тропарево» (улица Академика Виноградова, дом 12)

Верхний Черневский пруд (Черневская улица, строение 1)

Пруд № 4 на территории санатория «Узкое» Российской академии наук (Профсоюзная улица, дом 123б)



ЗАО

Филевская пойма (Филевский бульвар, дом 21)

Большая Филевская улица, дом 40а (парк «Фили»)

Москва-река в поселке Рублево (улица Василия Ботылева, дом 41)

Мещерский пруд (Воскресенская улица, дом 3а)

СЗАО Ландшафтный парк «Митино» (улица Барышиха, владение 4)

Каскад прудов на реке Чернушке (пруд № 4) в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» (Иваньковское шоссе, дом 3)

Парк «Северное Тушино» (улица Свободы, дом 56)

Строгинская пойма (улица Твардовского, владение 16, корпус 3)

Кировская пойма (напротив дома 2 на улице Исаковского)

Малое Бездонное озеро (Таманская улица, дом 91)

Карамышевская набережная, дома 13–15

Яхт-порт «Алые паруса» (Авиационная улица, дом 79, корпус 1)

Пруд за храмом Рождества Христова в селе Рождествено (Муравская улица)

ЗелАО Зона отдыха «Черное озеро»

Зона отдыха «Школьное озеро»



ТиНАО

Купель на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы (поселение Вороновское, село Покровское, дом 11)

Купель храма Воскресения Христова (поселок Воскресенское, дом 11а)

Святой источник блаженной Ксении Петербургской (поселение Десеновское, вблизи деревни Евсеево)

Территория храма Казанской Иконы Божией Матери (поселение Кленовское, деревня Товарищево, дом 9а)

Пруд возле часовни Иконы Божией Матери Иверской (поселение Кленовское, деревня Чернецкое)

Пруд возле храма Архангела Михаила и Чуда Его в Хонех (поселение Краснопахорское, село Былово, дом 82)

Храм Спаса Нерукотворного Образа (поселение Марушкинское, деревня Большое Свинорье)

Пруд напротив храма-часовни Иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» (поселение Московский, Проектируемый проезд № 389)

Средний пруд каскада прудов (поселок Мосрентген, дом 1)

Купель в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Первомайское, деревня Пучково, река Рыжовка)

Купель храма Святой Троицы (поселение Роговское, деревня Васюнино, дом 88)

Часовня-купель в честь святителя Николая Чудотворца (поселение Филимонковское, деревня Кнутово)

Купель вблизи храма Святой Троицы (поселение Щаповское, село Ознобишино)

Храм Преображения Господня (поселение Сосенское, поселок Коммунарка, дом 22а)

Святой источник в честь иконы Божией Матери Казанской (поселение Внуковское, поселок ДСК «Мичуринец», улица Андрея Тарковского, дом 1, рядом с рекой Сетунью)