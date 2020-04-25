25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 2612 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.
Всего в столице зафиксировано 39 509 случаев заболевания. Вылечились 3047 человек, умерли 366 человек.
Всего в России подтверждено 74 588 случаев во всех 85 регионах.
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