25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 2612 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице зафиксировано 39 509 случаев заболевания. Вылечились 3047 человек, умерли 366 человек.



Всего в России подтверждено 74 588 случаев во всех 85 регионах.