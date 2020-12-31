31 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве 31 декабря для пассажиров открылась станция метро «Электрозаводская» Большой кольцевой линии. Это 10-я станция новой линии.



Станция стала пересадочной со станцией «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии и платформой Электрозаводская Казанского направления Московской железной дороги.



Одним из главных объектов нового транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» станет пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные.



Всего на Большой кольцевой линии будет 31 станция, замкнуть кольцо планируется к 2023 году.