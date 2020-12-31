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Город (Москва и область)
02.01.2021, 12:21
В Москве с 2 января увеличилась стоимость проезда на общественном транспорте
2 января. Mossovetinfo.ru – В Москве с 2 января выросла стоимость проезда на общественном транспорте. Например, стоимость разовой поездки по карте «Тройка» в пределах Москвы составит 42 рубля ...
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Город (Москва и область)
01.01.2021, 15:05
Как работают парки Москвы в праздники
1 января. Mossovetinfo.ru – Московские парки в новогодние праздники будут работать в обычном режиме, однако массовых мероприятий проводиться не будет в связи по причине сложной эпидемиологической ...
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Город (Москва и область)
01.01.2021, 13:50
В каких парках Москвы открыли лыжные трассы
1 января. Mossovetinfo.ru – Лыжные трассы этой зимой открылись в 24 московских парках. В каких парках уже открыты лыжные трассы: — парке «Сокольники», есть аренда; — парке «Кузьминки-Любл...