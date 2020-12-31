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Город (Москва и область)     31.12.2020 12:12

Для пассажиров открыта станция Большой кольцевой линии метро «Электрозаводская»

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Теги:  БКЛ  метро  метропрополитен  Электрозаводская  станция Электрозаводская 

31 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве 31 декабря для пассажиров открылась станция метро «Электрозаводская» Большой кольцевой линии. Это 10-я станция новой линии.

Станция стала пересадочной со станцией «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии и платформой Электрозаводская Казанского направления Московской железной дороги.

Одним из главных объектов нового транспортно-пересадочного узла «Электрозаводская» станет пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные.

Всего на Большой кольцевой линии будет 31 станция, замкнуть кольцо планируется к 2023 году.


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Карта места

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Теги: 
БКЛ  метро  метропрополитен  Электрозаводская  станция Электрозаводская 

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