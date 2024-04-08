 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     11.04.2024 08:09

До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 11 апреля

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  погода  Московская область  Гидрометцентр 

11 апреля — Mossovetinfo.ru —— До 21 градуса тепла, без осадков ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 11 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер западный, 6–11 м/c», – говорится в сообщении.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  погода  Московская область  Гидрометцентр 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:09 Город (Москва и область) До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 11 апреля

08:49 Город (Москва и область) В Москве видеокамеры начали штрафовать за стоянку на направляющем островке

08:29 Происшествия Родители и четверо детей погибли при пожаре в доме в Воскресенске

12:03 Другое Исследование шаурмы выявило опасные бактерии - Роскачество

11:26 Город (Москва и область) Стартовал прием заявок на московский конкурс «Бюджет для граждан»

Актуальные материалы

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru