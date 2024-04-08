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11.04.2024, 08:09
До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 11 апреля
11 апреля — Mossovetinfo.ru —— До 21 градуса тепла, без осадков ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 11 апреля, с...
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Город (Москва и область)
10.04.2024, 08:49
В Москве видеокамеры начали штрафовать за стоянку на направляющем островке
10 апреля — Mossovetinfo.ru —— Первая видеокамера, которая фиксирует остановку на направляющем островке, заработал...
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08.04.2024, 11:26
Стартовал прием заявок на московский конкурс «Бюджет для граждан»
8 апреля — Mossovetinfo.ru —— 8 апреля стартовал прием заявок на на 11-й московский конкурс «Бюджет для граждан» – эт...