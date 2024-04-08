До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 11 апреля

11 апреля — Mossovetinfo.ru —— До 21 градуса тепла, без осадков ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 11 апреля, сообщает Гидрометцентр России.



«Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 19 до 21 градуса тепла, по области от плюс 16 до плюс 21 градуса. Ветер западный, 6–11 м/c», – говорится в сообщении.



Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.