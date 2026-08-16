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Энергоснабжение потребителей Москвы осуществляется в штатном режиме - власти
18 августа — Mossovetinfo.ru — Энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщила прес...
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18.08.2026, 08:10
Над Подмосковьем ночью 18 августа сбиты сотни БПЛА – губернатор МО, мэр Москвы
18 августа — Mossovetinfo.ru — Над территорией Московской области ночью 18 августа «было сбито более 150 БПЛА. Они унич...
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Город (Москва и область)
16.08.2026, 08:30
От атаки беспилотников пострадали три человека в районе МКАД и три в Подмосковье - власти
16 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил ранним утром в воскресенье 16 августа, что три челове...