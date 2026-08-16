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Город (Москва и область)     18.08.2026 22:12

Энергоснабжение потребителей Москвы осуществляется в штатном режиме - власти

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Теги:  Москва  электроснабжение  кратковременный сбой  власти  эффективность  безопасность  транспорт 

18 августа — Mossovetinfo.ru — Энергоснабжение потребителей в Москве осуществляется в штатном режиме, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.
«В связи с технологическим переключением источников энергоснабжения имело место кратковременное отключение отдельных потребителей в Гагаринском и ряде других районов. В настоящее время энергоснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что распространившаяся в социальных сетях информация о последствиях инцидента является недостоверной.

Ранее пресс-службе метрополитена сообщила, что «из-за проблем на стороне ресурсоснабжающей организации на Калужско-Рижской линии и на трамвайной сети возникали незначительные задержки движения. Штатную работу транспорта оперативно восстановили».

В соцсетях и ряде СМИ сообщалось, что электричество пропало в части районов на юго-западе Москвы. Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы обратила внимание, что распространившаяся в социальных сетях информация о последствиях инцидента является недостоверной.

С 21:00 до 06:00 мск среды, 19 августа мск в Москве и Подмосковье из-за ожидаемой грозы с дождем начал действовать желтый погодный уровень, предупреждающий о потенциальной опасности метеоусловий, сообщили в Гидрометцентре РФ.

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Карта места

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Теги: 
Москва  электроснабжение  кратковременный сбой  власти  эффективность  безопасность  транспорт 

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