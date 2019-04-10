10 апреля. Mossovetinfo.ru – Первые дома по программе реновации жилья начнут строить в ТиНАО летом ткущего года, сообщил журналистам глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.



По словам Жидкина в ТиНАО утверждено восемь стартовых площадок по программе реновации жилья, в том числе крупных. В поселении Мосрентген планируется построить 100 тысяч квадратных метров жилья, в Ватутинках – 150 тысяч квадратных метров.



Всего в ТиНАО в рамках программы реновации жилья планируется построить около 560 тысяч квадратных метров жилья. Завершить программу реновации в «новой» Москве планируется реализовать до 2025 года.