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Город (Москва и область)     10.04.2019 15:23

Дома по реновации в ТиНАО начнут строить летом 2019 года

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Теги:  программа реновации жилья  ТиНАО  программа реновации  строительство  реновация жилья 

10 апреля. Mossovetinfo.ru – Первые дома по программе реновации жилья начнут строить в ТиНАО летом ткущего года, сообщил журналистам глава московского департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По словам Жидкина в ТиНАО утверждено восемь стартовых площадок по программе реновации жилья, в том числе крупных. В поселении Мосрентген планируется построить 100 тысяч квадратных метров жилья, в Ватутинках – 150 тысяч квадратных метров.

Всего в ТиНАО в рамках программы реновации жилья планируется построить около 560 тысяч квадратных метров жилья. Завершить программу реновации в «новой» Москве планируется реализовать до 2025 года.


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Теги: 
программа реновации жилья  ТиНАО  программа реновации  строительство  реновация жилья 

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