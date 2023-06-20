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Город (Москва и область)     21.06.2023 09:19

Два беспилотника упали на подлете к складам в Подмосковье

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Теги:  БПЛА  беспилотники  Московская область  губернатор  сообщение  воинская часть  склады  беспилотные летательные аппараты 

21 июня — Mossovetinfo.ru — Два беспилотника упали в среду утром на подлете к военным складам в Подмосковье, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных», — написал он в Telegram-канале.

«Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет. Спецслужбы занимаются, ведётся проверка, территория сейчас оцеплена. Прошу жителей сохранять спокойствие», — написал Воробьёв.

Минобороны пока не комментировало эти случаи.

Напомним, что 30 мая Минобороны России сообщило, что утром киевским режимом предпринята террористическая атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москва, все восемь беспилотников атаковавших столицу России были поражены.

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Карта места

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Теги: 
БПЛА  беспилотники  Московская область  губернатор  сообщение  воинская часть  склады  беспилотные летательные аппараты 

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