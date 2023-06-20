Другие материалы
-
Город (Москва и область)
21.06.2023, 09:19
Два беспилотника упали на подлете к складам в Подмосковье
21 июня — Mossovetinfo.ru — Два беспилотника упали в среду утром на подлете к военным складам в Подмосковье, разрушен...
-
Город (Москва и область)
20.06.2023, 17:01
Около 95 тысяч штрафов с камер за непристегнутый ремень направлено с начала года в Подмосковье
20 июня — Mossovetinfo.ru — Комплексы фотовидеофиксации Подмосковья обнаружили на дорогах региона около 95 тысяч слу...
-
Город (Москва и область)
20.06.2023, 08:31
С 2016 года в столице выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестпроектов
20 июня — Mossovetinfo.ru — Московские власти с 2016 года выделили землю под реализацию 573 масштабных инвестиционных п...