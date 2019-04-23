23 апреля. Mossovetinfo.ru – В районе Северный заканчивается строительство двух домов, которые будут переданы под заселение в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.
В настоящее время строители завершают внутреннюю отделку помещений, и проводят благоустройство прилегающих территорий. Разрешение на ввод домов в эксплуатацию планируется получить в ближайшее время.
В двух 14-этажных домах, построенных на Дмитровском шоссе, расположено соответственно 102 и 288 квартир. Первые этажи домов – нежилые, в них разместятся магазины и социальные объекты, в одном из домов будет расположен Центр информирования по переселению жителей, в котором можно получить консультации и оформить документы по переезду.
Квартиры в домах отделаны по стандартам программы реновации, подъезды приспособлены для маломобильных граждан. Возле домов обустроены четыре детские площадки, спортивные площадки и площадка для отдыха взрослых. В ходе работ по благоустройству, близлежащая территория будет озеленена, на ней высадят деревья и кустарники.
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