6 января. Mossovetinfo.ru – Движение по Тверской и Моховой улицам, а также Театральному проезду и улице Варварка возобновлено после новогодних гуляний в центре столицы.



Участок Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой улицы был перекрыт с вечера 28 декабря до 6 января в связи с подготовкой и празднованием в центре столицы Нового года.



Остаются перекрытыми: улица Ильинка; Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок; Соймоновский проезд, улица Волхонка от Соймоновского проезда до улица Ленивка.