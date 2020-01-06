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Город (Москва и область)     06.01.2020 14:54

Движение по Тверской улице возобновлено после праздничных гуляний

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Теги:  перекрытия  ограничения движения  праздники 

6 января. Mossovetinfo.ru – Движение по Тверской и Моховой улицам, а также Театральному проезду и улице Варварка возобновлено после новогодних гуляний в центре столицы.

Участок Тверской улицы от Тверского бульвара до Моховой улицы был перекрыт с вечера 28 декабря до 6 января в связи с подготовкой и празднованием в центре столицы Нового года.

Остаются перекрытыми: улица Ильинка; Большой Черкасский переулок, Малый Черкасский переулок; Соймоновский проезд, улица Волхонка от Соймоновского проезда до улица Ленивка.


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Теги: 
перекрытия  ограничения движения  праздники 

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