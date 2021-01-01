1 января. Mossovetinfo.ru – Московские парки в новогодние праздники будут работать в обычном режиме, однако массовых мероприятий проводиться не будет в связи по причине сложной эпидемиологической обстановки.



При этом все катки в парках продолжат свою работу, при этом попасть на них можно будет только по электронной записи. Это сделано для того, чтобы избежать скопления людей.



Кроме того, в парках созданы лыжные трассы, а также тропы здоровья. Со списком парков, где есть лыжные трассы, можно ознакомиться здесь.