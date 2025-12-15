Мишустин и Собянин открыли центр практической подготовки для машиностроения

15 декабря — Mossovetinfo.ru — Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетили Центр практической подготовки для машиностроения на базе ОЭЗ «Технополис Москва».



Новый Центр практической подготовки для машиностроения организован как инновационное пространство для удовлетворения потребности экономики Москвы в высококвалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием. Передовые программы обучения, мастерские, оснащённые современным оборудованием, тесное сотрудничество с будущими работодателями обеспечат высокое качество подготовки востребованных специалистов.



Площадь Центра превышает 3 тыс. кв. м, что позволяет организовать обучение более 1,5 тысячи человек в год. За весь период обучения (2 года 10 месяцев) каждый студент пройдёт углублённую практическую подготовку общим объёмом 2 тыс. часов. Это около 65% общего времени, отведённого на отработку профессиональных навыков. В 2025/2026 учебном году обучение на площадке пройдут студенты шести колледжей.



В Центре располагается высокотехнологичный комплекс, включающий пять мастерских, оснащённых 69 станками, а также три лаборатории.



Центр практической подготовки для машиностроения закроет проблему дефицита рабочих кадров и завершает цикл создания центров подготовки таких специалистов, - доложил мэр Москвы Сергей Собянин председателю правительства РФ Михаилу Мишустину в ходе открытия данного центра.



«Центр практической подготовки машиностроения, на котором мы сегодня находимся, завершает цикл создания центров подготовки специалистов для машиностроения. Этим центром мы закрываем проблему дефицита кадров, закрываем проблему дефицита подготовки, технологического обустройства этих центров специального профессионального образования и обеспечиваем высокое качество подготовки на самом современном уровне. Сегодня знаковый момент. Я благодарю правительство Российской Федерации, министров, которые активно занимаются, и, конечно, вас, Михаил Владимирович (обращение к Мишустину – прим. Агентства «Москва»), который душой болеет за машиностроение, с учетом вашей специальности, главной, и понимания важности для страны этого направления», – сказал Собянин в ходе доклада.



Мэр рассказал, что власти Москвы поставили себе задачу в ближайшие годы построить и реконструировать практически 500 тыс. кв. м новых площадей для таких центров подготовки рабочих кадров.



В настоящее время в Москве действует четыре площадки практической подготовки для обучения взрослых и студентов городских колледжей, в которых практическую подготовку могут проходить свыше 20 тыс. специалистов в год.



( Использована информация сайтов правительства России и мэра и правительства Москвы)



Фото: сайт правительства России

