Москомархитектуру объединили с Департаментом градостроительной политики Москвы

3 декабря — Mossovetinfo.ru — В целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы Правительство Москвы постановило реорганизовать Департамент градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Постановление номер 2993-ПП О реорганизации Департамента градостроительной политики города Москвы от 3 декабря 2025г., подписанное мэром Москвы Сергеем Собяниным, официально опубликовано на сайте горадминистрации.



Градостроительный комплекс остаётся драйвером развития Москвы, неоднократно отмечал Собянин. В Москве сохраняются высокие темпы ввода недвижимости. Основными задачами остаются возведение домов по Программе реновации, создание комфортной и сбалансированной городской среды, а также развитие транспортного каркаса.