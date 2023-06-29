Московская компания разработала современный медальон для домашних животных

30 июня — Mossovetinfo.ru — Московская компания разработала RFID-медальоны для ошейников, внутри которых на чипе записана ссылка на личную карточку животного, любой человек, нашедший животное, сможет считать информацию о его хозяине с помощью смартфона, - сообщается на официальном сайте горадминистрации.



"Они выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом с данными владельца", - говорится в сообщении



Устройство полностью защищено от влаги и грязи, а небольшой вес в 3 г позволяет использовать его даже для миниатюрных пород животных.