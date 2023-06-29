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Город (Москва и область)     30.06.2023 11:04

Московская компания разработала современный медальон для домашних животных

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Теги:  животные  медальон  поиск  Москва 

30 июня — Mossovetinfo.ru — Московская компания разработала RFID-медальоны для ошейников, внутри которых на чипе записана ссылка на личную карточку животного, любой человек, нашедший животное, сможет считать информацию о его хозяине с помощью смартфона, - сообщается на официальном сайте горадминистрации.

"Они выполнены в виде небольшого брелока со встроенной NFC-меткой и дублирующим QR-кодом с данными владельца", - говорится в сообщении

Устройство полностью защищено от влаги и грязи, а небольшой вес в 3 г позволяет использовать его даже для миниатюрных пород животных.

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Теги: 
животные  медальон  поиск  Москва 

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