На следующей неделе не будет условий для снегопада в столице

23 ноября — Mossovetinfo.ru — Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.



Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца, - сказал Вильфанд.



По его словам, на следующей неделе не будет условий для снегопада в столице.



На предстоящих выходных и в следующую неделю температура в Москве будет близка к нулю. Ночью могут произойти небольшие заморозки, а днём температура поднимется немного выше нуля. Осадков в виде снега не предсказывается.



В воскресенье, 23 ноября, согласно сообщению на сайте Гидрометцентра России в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица, а также температура до 0 градусов. Днем температура воздуха в городе составит минус 2-0 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 3 градусов. В Подмосковье в воскресенье температура от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.