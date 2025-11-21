 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     23.11.2025 07:27

На следующей неделе не будет условий для снегопада в столице

Теги:  Гидрометцентр  погода  зима  Москва  Московская область  осадки 

23 ноября — Mossovetinfo.ru — Снежная холодная зима не придет в Москву как минимум до конца ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца, - сказал Вильфанд.

По его словам, на следующей неделе не будет условий для снегопада в столице.

На предстоящих выходных и в следующую неделю температура в Москве будет близка к нулю. Ночью могут произойти небольшие заморозки, а днём температура поднимется немного выше нуля. Осадков в виде снега не предсказывается.

В воскресенье, 23 ноября, согласно сообщению на сайте Гидрометцентра России в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и гололедица, а также температура до 0 градусов. Днем температура воздуха в городе составит минус 2-0 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до минус 3 градусов. В Подмосковье в воскресенье температура от минус 3 до плюс 2 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

