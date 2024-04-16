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Город (Москва и область)     17.04.2024 18:05

Назначен новый руководитель Стройкомплекса Москвы

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Теги:  Собянин  Правительство Москвы  Указ  Ефимов  Багреева  Бочкарев  назначения  отставки  экономика  строительство 

17 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы подписал Указы, согласно которым Владимир Ефимов сменил Владимира Бочкарева на посту главы комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы, а экономический комплекс столицы возглавила Мария Багреева. 

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ об освобождении от должности заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева. «Освободить Бочкарева Андрея Юрьевича от должности заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства по собственной инициативе», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте мэра.

Также Собянин подписал Указ, которым назначил на срок полномочий мэра Владимира Ефимова своим заместителем в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Документ опубликован на официальном сайте мэра столицы. Этим же Указом Ефимов освобождается от должности заместителя мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Также Мэр Москвы подписал указ, которым назначил Марию Багрееву своим заместителем в правительстве города, она также останется главой департамента экономической политики и развития столицы.

«Назначить Багрееву Марию Андреевну на должность заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», – говорится в Указе, опубликованном на официальном сайте Мэра. Также Багреева освобождена от поста министра правительства Москвы.



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Теги: 
Собянин  Правительство Москвы  Указ  Ефимов  Багреева  Бочкарев  назначения  отставки  экономика  строительство 

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