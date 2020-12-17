 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     17.12.2020 09:35

Новогодние утренники в московских школах пройдут без родителей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  школы  новый год  коронавирус  ограничения 

17 декабря. Mossovetinfo.ru - Новогодние утренники в московских школах для учеников 1-5 классов пройдут без родителей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Сообщается, что для обеспечения безопасности детей в условиях распространения коронавируса, все новогодние представления для младшеклассников и учеников дошкольных групп будут организованы в пределах одного класса или группы, без присутствия родителей.

При этом, будет предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия, также родители смогут получить его видеозапись.

Для учеников 6-11 классов новогодние мероприятия будут проводиться в режиме онлайн.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
школы  новый год  коронавирус  ограничения 

Возврат к списку

Лента новостей

10:09 В России Юрист посоветовала россиянам рассчитаться с долгами до Нового года

09:35 Город (Москва и область) Новогодние утренники в московских школах пройдут без родителей

09:26 Город (Москва и область) В 30 московских центрах госуслуг теперь можно пройти медобследование

23:13 Общество Выставка нидерландской живописи XVI–XVII веков откроется в музее «Новый Иерусалим» 24 декабря

22:39 Другое «Зенит» победил «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ

Актуальные материалы

23:59 Общество В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

17:19 В мире Новое расследование об отравлении Навального может привести к санкциям со стороны США

08:02 В мире 14 декабря коллегия выборщиков США назовет президента страны

13:14 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

17:52 Власть Правительство не намерено распространять льготную ипотеку на вторичное жилье

20:53 Другое Стали известны соперники сборной России по квалификации ЧМ-2022

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru