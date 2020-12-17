17 декабря. Mossovetinfo.ru - Новогодние утренники в московских школах для учеников 1-5 классов пройдут без родителей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.



Сообщается, что для обеспечения безопасности детей в условиях распространения коронавируса, все новогодние представления для младшеклассников и учеников дошкольных групп будут организованы в пределах одного класса или группы, без присутствия родителей.



При этом, будет предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия, также родители смогут получить его видеозапись.



Для учеников 6-11 классов новогодние мероприятия будут проводиться в режиме онлайн.