17 декабря. Mossovetinfo.ru - Новогодние утренники в московских школах для учеников 1-5 классов пройдут без родителей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.
Сообщается, что для обеспечения безопасности детей в условиях распространения коронавируса, все новогодние представления для младшеклассников и учеников дошкольных групп будут организованы в пределах одного класса или группы, без присутствия родителей.
При этом, будет предусмотрена онлайн-трансляция мероприятия, также родители смогут получить его видеозапись.
Для учеников 6-11 классов новогодние мероприятия будут проводиться в режиме онлайн.
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