О перекрытиях движения в Москве 27-28 июня - Курбан-байрам

27 июня — Mossovetinfo.ru — Движение по ряду улиц в Москве в районе мечетей будет временно закрыто 27-28 июня в связи с проведением праздника Курбан-байрам, сообщили в Telegram-канале Дептранса.



С 22.00 27 июня до 11.00 28 июня движение будет закрыто на улице Дурова. С 00.01 до 11.00 28 июня на улице Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская. А также в переулках Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский.



С 04.00 до 11.00 28 июня движения не будет на улице Хачатуряна и Каргопольская. С 00.01 28 июня до окончания мероприятия на улице Минская, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улицу Минская. Также в местах перекрытий будет временно недоступна парковка с 00.01 28 июня до окончания мероприятия.



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:



С 20:00 27 июня до полудня 28 июня трамваи не будут ходить между Каланчёвской улицей и Белорусским вокзалом. Изменения – на время празднования Курбан-байрама в Московской соборной мечети.

В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам:

-- 7 – от метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчёвской улицы

-- 9 – работать не будет

--- 50 – от ДК «Компрессор» (метро «Авиамоторная») до Каланчёвской улицы

Пользуйтесь метро и автобусом с510 – маршрут будет продлён до метро «Новослободская».



28 июня с 4 часов до окончания мероприятия будут изменены маршруты на улице Хачатуряна в Отрадном.

-- с6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской пойдёт по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно — как обычно

-- 98 в сторону МЦД Лианозово пойдёт по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна

-- 803 вместо улицы Хачатуряна пойдёт по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов

-- ночной маршрут н9 не будет заезжать к метро «Отрадное».

Остановки «Новый Иерусалим», «Улица Санникова» (на улице Хачатуряна), «Каргопольская улица», «Детская поликлиника» и «Пенсионный фонд» работать не будут.



27 июня с 23:35 до конца мероприятия 28 июня автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро «Минская». Это связано с празднованием Курбан-байрама.

-- е29 будет укорочен до метро «Ломоносовский проспект»

-- 103, 130, 260, 464 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей пойдут через Киевский вокзал

-- 260 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Матвеевского пойдёт через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана

-- п209 в сторону Матвеевского пойдёт через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана с оттянутым разворотом на Воробьёвском шоссе.

В обратном направлении маршруты не меняются.