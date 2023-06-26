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Город (Москва и область)     27.06.2023 11:05

О перекрытиях движения в Москве 27-28 июня - Курбан-байрам

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Теги:  Курбан-байрам  движение  транспорт  перекрытие  маршруты  общественный транспорт 

27 июня — Mossovetinfo.ru — Движение по ряду улиц в Москве в районе мечетей будет временно закрыто 27-28 июня в связи с проведением праздника Курбан-байрам, сообщили в Telegram-канале Дептранса.

С 22.00 27 июня до 11.00 28 июня движение будет закрыто на улице Дурова. С 00.01 до 11.00 28 июня на улице Щепкина, Мещанская, Гиляровского, Большая Татарская. А также в переулках Капельский, Выползов, Старый Толмачевский, Малый Татарский, Климентовский и Озерковский.

С 04.00 до 11.00 28 июня движения не будет на улице Хачатуряна и Каргопольская. С 00.01 28 июня до окончания мероприятия на улице Минская, а также на съездах с проспекта Генерала Дорохова на улицу Минская. Также в местах перекрытий будет временно недоступна парковка с 00.01 28 июня до окончания мероприятия.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ:

С 20:00 27 июня до полудня 28 июня трамваи не будут ходить между Каланчёвской улицей и Белорусским вокзалом. Изменения – на время празднования Курбан-байрама в Московской соборной мечети.
В это время трамваи поедут по изменённым маршрутам:
-- 7 – от метро «Бульвар Рокоссовского» до Каланчёвской улицы
-- 9 – работать не будет
--- 50 – от ДК «Компрессор» (метро «Авиамоторная») до Каланчёвской улицы
Пользуйтесь метро и автобусом с510 – маршрут будет продлён до метро «Новослободская».

28 июня с 4 часов до окончания мероприятия будут изменены маршруты на улице Хачатуряна в Отрадном.
-- с6 вместо улиц Хачатуряна и Каргопольской пойдёт по улице Декабристов до улицы Бестужевых, обратно — как обычно
-- 98 в сторону МЦД Лианозово пойдёт по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна
-- 803 вместо улицы Хачатуряна пойдёт по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов
-- ночной маршрут н9 не будет заезжать к метро «Отрадное».
Остановки «Новый Иерусалим», «Улица Санникова» (на улице Хачатуряна), «Каргопольская улица», «Детская поликлиника» и «Пенсионный фонд» работать не будут.

27 июня с 23:35 до конца мероприятия 28 июня автобусы в сторону Кутузовского проспекта не будут идти через метро «Минская». Это связано с празднованием Курбан-байрама.
-- е29 будет укорочен до метро «Ломоносовский проспект»
-- 103, 130, 260, 464 и 470 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Филей пойдут через Киевский вокзал
-- 260 после остановки «Мосфильмовская улица» в сторону Матвеевского пойдёт через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана
-- п209 в сторону Матвеевского пойдёт через Киевский вокзал и площадь Ромена Роллана с оттянутым разворотом на Воробьёвском шоссе.
В обратном направлении маршруты не меняются.

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Карта места

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Теги: 
Курбан-байрам  движение  транспорт  перекрытие  маршруты  общественный транспорт 

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