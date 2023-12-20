Отрицательные температуры вернутся в Москву в воскресенье, 24 декабря

22 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве оттепель, начавшаяся в минувшие выходные, сохранится до конца недели, понижение температуры начнется в воскресенье, 24 декабря, а с понедельника в столицу придут небольшие морозы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд.



В воскресенье ночью будет от -5 до 0 градусов, а днем — от -3 до +1 градусов. В понедельник температура будет еще ниже: ночью — -5…-3 градусов, а днем — -3… -1 градусов, уже отрицательные значения. В ночь на понедельник и далее днем - прогнозируется небольшой снег.



В пятницу, 22 декабря, в Москве ожидается облачная погода, местами возможен мокрый снег, а воздух прогреется до +2 градусов.