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Город (Москва и область)
22.12.2023, 11:35
Отрицательные температуры вернутся в Москву в воскресенье, 24 декабря
22 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве оттепель, начавшаяся в минувшие выходные, сохранится до конца недели, понижен...
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Город (Москва и область)
21.12.2023, 08:20
Московский инновационный кластер объединил компании со всей страны — Собянин
21 декабря — Mossovetinfo.ru — Московский инновационный кластер (МИК) объединил компании со всей страны и стал крупн...
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Город (Москва и область)
20.12.2023, 11:15
В Москве построят еще три новые линии метро - Собянин
20 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве построят еще три новые линии метро, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в сред...