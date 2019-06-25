25 июня. Mossovetinfo.ru – Потребление воды в Москве значительно выросло в связи с жаркой погодой, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, в период с 4 по 20 июня жители стали активнее расходовать воду для питья и хозяйственных нужд, а городские службы увеличили расход воды на полив улиц и орошение зеленых насаждений.
В результате за указанный период среднесуточных расход воды в Москве составил 2765,9 тысячи кубометров, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Особенно вырос расход воды на полив улиц – в сутки на это уходит порядка 82,7 тысячи кубометров воды, что в 1,7 раза больше, чем годом ранее.
Бирюков также отметил, что в 2019 году в Москве было дополнительно смонтировано 165 пунктов для заправки поливомоечной техники. Все таких пунктов в Москве на данный момент 455.
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