13 декабря. Mossovetinfo.ru - Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет с 13 декабря по 12 января на площадках по всему городу. Оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» опубликовал программу первых дней фестиваля.



Ледовое дефиле – такого Москва еще не видела! 13 декабря, в 19:30, в Ледовом театре на площади Революции состоится показ мод на коньках. Свои капсульные коллекции, созданные специально к фестивалю «Путешествие в Рождество», представят восемь известных российских дизайнеров - Катя Добрякова, Artem Krivda, Elly, Masterpiece, Русские сезоны, Zasport, LEVEL и СТИЛЬ. Моделями выступят спортсмены – члены сборной России по керлингу, сноубордисты и хоккеисты. Ведущей модного шоу будет Юлия Барановская. Пропустить такое нельзя!



После показа те, кто не успел замерзнуть, могут остаться на шоу, открывающее сезон в этом Ледовом театре. Им станет «Лебединое озеро» – невероятное ледовое представление по мотивам самого знаменитого в мире балета. Его, как и другие ледовые шоу на площади Революции, поставил олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Гостям обещают потрясающие декорации, чарующую музыку и звездных фигуристов в качестве актеров! Начало – в 20:00.



Откроется для посетителей и Ледовый театр в Новопушкинском сквере. Его бессменный постановщик – пятикратный чемпион США Петр Чернышев – вновь подготовил полные изящества и юмора ледовые балеты, основанные на волшебных сказках. 13 декабря, в 17:00, и 14 декабря, в 19:30, на ледовой сцене сыграют «Белоснежку», а 14 и 15 декабря, в 18:00, вы сможете посмотреть премьеру прошлого года – шоу «Царевна лягушка»!



Одна из главных новинок «Путешествия» в этом сезоне – ледовые шоу в столичных округах. Их также поставил Петр Чернышев. Так, на Святоозерской улице в первые дни фестиваля будут показывать «Золушку»: 13 декабря – в 19:00, 14 и 15 декабря – в 15:30.



В списке мест на фестивале, которые стоит посетить в первую очередь, непременно окажется Манежная площадь. Ведь на ней раскинется большая Рождественская ярмарка – эпицентр праздничного настроения! Сюда стоит заглянуть и за покупками, и за впечатлениями: послушать чтения европейских сказок в «Библиотеке», отправить письмо на Рождественской почте, где работают эльфы, приготовить леденцы в «Карамельной мастерской» или, например, шоколадные конфеты! «Конфетные» мастер-классы пройдут 13 декабря, с 16:00 до 20:00, в локации «Брюссель-Вена», а за рецептами карамели приходите хоть каждый день – «мастерская работает» с утра и до вечера!



Также в течение всего дня вы можете любоваться процессом приготовления на отрытом огне традиционного литовского рождественского торта «Шакотис» (локация «Рига-Вильнюс»). Он занесён в Литовский национальный фонд кулинарного наследия: рецепт угощения, формой напоминающего елочку, был впервые опубликован в 1692 году и с тех пор не менялся. Гости ярмарки посмотрят, как делают «Шакотис» вот уже больше 300 лет, узнают о связанных с ним легендах и, конечно, смогут насладится его вкусом, приобретя торт в торговых шале на площадке.



Атмосферу праздничных гуляний создадут уличные спектакли театра «Happy People Project». В пятницу, 13 декабря, смотрим их «Мастерскую игрушек» и «В погоне за Новым годом» (начало показов – в 16:00, 18:00 и 20:00); а в субботу, уже в 12:00, вас будет ждать представление «Шерлок Холмс и хливкие шорьки»! В «Рождественской мастерской» в этот день научат делать бумажные елочные украшения (площадка «Нюрнберг – Копенгаген», 12:00 – 16:00), расписывать имбирное печенье (площадка «Брюссель – Вена», 12:00 – 16:00) и другим интересностям.



По вечерам в субботу и воскресенье на Манежной площади можно послушать живую музыку. 15 декабря, в 20:00, первые выходные на площадке завершит выступление Татьяны Колосовой и трио «Бельвиль» с программой «Французское Рождество» - песнями из репертуара великих шансонье.



Музыкальные выходные ждут гостей фестиваля и в «Зарядье». В субботу, 14 декабря, в амфитеатре парка выступят популярные молодые певицы Лера Яскевич (14:00) и Эрика Лундмоен (18:00). А в воскресенье на открытую сцену выйдут финалист шоу «ПЕСНИ» на ТНТ Максим Свобода (14:00) и группа «Комсомольск», исполняющая минималистичную и «умную» поп-музыку с элементами ретро (18:00).



На окружных площадках пройдет не меньше ярких выступлений! Сказочный перформанс «Оле Лукойе» уличного театра «Высокие братья» смотрите 13 декабря, в 18:00, на Профсоюзной улице. 14 декабря, в 17:00, на бульваре Дмитрия Донского театр «Люм» представит удивительное шоу «Волшебные рукавички», а 15 декабря посетители площадки на улице Хачатуряна смогут отправиться в «Новогоднее путешествие» вместе с театром «Оранжевое небо»! В музыкальном репертуаре стартовавшего «Путешествия» – фолк-группы TEUFELSTANZ и Folkbeat, рок-группа Marbless, популярные кавер-группы и талантливые ансамбли! Кроме того, гости фестиваля смогут поучаствовать в зимних забавах, мастер-классах и ежедневных встречах с Дедом Морозом и Снегурочкой. В пятницу долгожданные зимние волшебники явятся на фестивальные площадки к 17:00, а в выходные – к 16:00.



Волшебные вещи будут твориться и в фестивальной «Мастерской добрых дел» в Камергерском переулке. Там гостей фестиваля ждут увлекательные интерактивные программы от благотворительных фондов. 13 декабря станет днем фонда «Жизнь». С 12:00 до 15:45 его представители будут учить делать красивые венки из натуральных еловых веток, а с 16:00 до 17:45 – мастерить эффектные карнавальные маски. 14 декабря на творческие мастер-классы приглашает фонд «Движение вверх». В 12:00 посетители «Мастерской» украсят поздравительные открытки традиционным русским орнаментом, на занятии «Праздничная каллиграфия» в 14:00 оформят красивые подписи к ним, а в 18:00 смогут сделать удивительные подарки – картины в технике «металлопластика». 15 декабря фонд «Дом с маяком» проведет занятия по созданию самых милых и забавных новогодних поделок – например, елочек из конфет для праздничного стола (в 12:00 и 15:00). И, конечно, все желающие смогут познакомиться с работой этих фондов и передать их подопечным новогодние подарки.



На Тверском бульваре дети и взрослые попадут в мир чудесной сказки Гофмана «Щелкунчик». Они познакомятся с ее героями, сфотографируются у фантазийных арт-объектов, поучаствуют в забавных играх и состязаниях! А в шале у памятника Сергею Есенину можно еще и взять уроки рисования – акварелью, пастелью, акрилом, а также научиться делать удивительные открытки! В воскресенье, 15 декабря, художники из студии рисования Draw&Go проведут целых шесть творческих мастер-классов: «Акриловая роспись деревянных срезов “Северное сияние”» (13:00), «Акварельная живопись по мотивам новогодних сказок» (14:00), «Новогодние открытки в стиле скрапбукинг» (18:00) и другие.



Погрузиться в атмосферу зимних сказок помогут и театрализованные интерактивные чтения для детей на Новом Арбате. В уютном домике-шале напротив дома №19 каждый вечер оживают истории, полные добра, волшебства и приключений. 13 и 14 декабря будем читать «Двенадцать месяцев» Самуила Маршака и «Серебряное копытце» Павла Бажова, а 15-го – «Новый год в Простоквашино» Эдуарда Успенского и «Елку» Владимира Сутеева. Представления продлятся с 18:00 до 20:00.



В воскресенье Новый Арбат станет центром притяжения для любителей зимних видов спорта. В сноуборд-парке, установленном напротив дома №21, пройдут открытые соревнования по джиббингу – катанию по перилам и граням. Турнир будет вести самый известный в мире российский сноубордист – звездный райдер Денис «Бонус» Леонтьев! Так что все участники – любители сноуборда старше 14 лет – смогут не только испытать свои силы, но и пообщаться, посмотреть показательные выступления и получить полезные советы от сноубордиста с мировым именем. Соревнования начинаются в 14:00, но для регистрации необходимо прибыть на площадку на час раньше. Победителей ждут приятные подарки и денежные призы!