21 мая. Mossovetinfo.ru – Ремонт северного вестибюля станции «Спортивная» Сокольнической линии московского метро завершен. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.



Работы стартовали в начале марта и продолжались немногим более двух месяцев. При ремонте фасада был выполнен демонтаж существующей облицовки, а затем штукатурные, покрасочные работы и облицовка натуральным камнем. Также было выполнено устройство витражей.



Помимо работ по ремонту вестибюля станции, благоустроена прилегающая к ней территория.



Выход из метро на время работ не закрывался, также не было ограничений для движения транспорта и пешеходов.