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Город (Москва и область)     20.09.2021 14:19

Результаты дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму по Москве

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19 сентября. Mossovetinfo.ru – Стали известный результаты дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму по Москве.

Бабушкинский одномандатный избирательный округ №196:

Тимофей Баженов («Единая Россия») - 55 803

Валерий Рашкин (КПРФ) - 20 279

Георгий Федоров («Справедливая Россия - За правду») - 7 213

Кунцевский одномандатный избирательный округ №197:

Евгений Попов («Единая Россия») - 46 589

Михаил Лобанов (КПРФ) - 26 676

Александр Тарнавский («Справедливая Россия - За правду») - 6986

Ленинградский одномандатный избирательный округ №198:

Галина Хованская («Справедливая Россия - За правду») - 38 459

Анастасия Брюханова (самовыдвижение) - 23 359

Петр Звягинцев (КПРФ) - 11 470 

Люблинский одномандатный избирательный округ №199:

Петр Толстой («Единая Россия») - 66 558

Елена Гуличева (КПРФ) - 21 336

Мария Прохоренкова («Новые люди») - 8 299

Медведковский одномандатный избирательный округ №200:

Дмитрий Певцов (самовыдвижение) - 52 460

Денис Парфенов (КПРФ) - 23 504

Юрий Загребной («Справедливая Россия - За правду») - 10 033

Нагатинский одномандатный избирательный округ №201:

Светлана Разворотнева («Единая Россия») - 47 733

Анастасия Удальцова (КПРФ) - 22 303

Алексей Демин («Новые люди») - 13 426

Новомосковский одномандатный избирательный округ №202:

Дмитрий Саблин («Единая Россия») - 74 145

Данил Махницкий («Новые люди») - 25 770

Игорь Суханов (КПРФ) - 12 930

Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ №203:

Евгений Нифантьев («Единая Россия») - 54 751

Виталий Петров (КПРФ) - 18 975

Алиса Смолич («Новые люди») - 9 158

Перовский одномандатный избирательный округ №204:

Татьяна Буцкая («Единая Россия») - 62 578

Сергей Курганский (КПРФ) - 20 867

Ксения Доможирова («Справедливая Россия — За правду») - 8 457

Преображенский одномандатный избирательный округ №205:

Анатолий Вассерман (Самовыдвижение) - 42 431

Сергей Обухов (КПРФ) - 19 575

Вячеслав Демченко («Новые люди») — 8 009

Тушинский одномандатный избирательный округ №206:

Александр Мажуга («Единая Россия») - 49 469

Андрей Гребенник (КПРФ) - 21 476

Мария Иванова («Новые люди») - 12 835

Ховринский одномандатный избирательный округ №207:

Ирина Белых («Единая Россия») - 55 032

Иван Ульянченко (КПРФ) - 19 434

Аркадий Павлинов («Справедливая Россия — За правду») - 9 551

Центральный одномандатный избирательный округ №208:

Олег Леонов (Самовыдвижение) - 31 331

Сергей Митрохин («Яблоко») - 15 631

Нина Останина (КПРФ) - 6 906

Черемушкинский одномандатный избирательный округ №209:

Александр Румянцев («Единая Россия») - 48 517

Игорь Николаев («Яблоко») - 16 846

Николай Волков (КПРФ) - 12 924

Чертановский одномандатный избирательный округ №210:

Роман Романенко («Единая Россия») - 56 234

Михаил Таранцов (КПРФ) - 21 751

Михаил Начевский («Новые люди») - 11 177

Копии протоколов есть в распоряжении ИА МОССОВЕТ. Явка на онлайн-голосование на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5 процента. Всего был выдан 1 миллион 943 тысячи 590 бюллетеней. Список победителей по одномандатным округам в Москве опубликован здесь.

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

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