Шесть новых станций метро откроют в Москве 27 марта

21 марта. Mossovetinfo.ru – Второй участок Некрасовской линии метро откроется для пассажиров в пятницу, 27 марта. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.



Это станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также будут открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово» . Временно они будут действовать в составе Некрасовской линии.



Первый участок Некрасовской линии был открыт 3 июня 2019 года. На нем расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка».