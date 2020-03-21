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Город (Москва и область)     21.03.2020 11:18

Шесть новых станций метро откроют в Москве 27 марта

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Теги:  метро  метрополитен  Некрасовская линия  БКЛ  Большая кольцевая 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Второй участок Некрасовской линии метро откроется для пассажиров в пятницу, 27 марта. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это станции «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская». Также будут открыты две станции Большой кольцевой линии - «Авиамоторная» и «Лефортово» . Временно они будут действовать в составе Некрасовской линии.

Первый участок Некрасовской линии был открыт 3 июня 2019 года. На нем расположены станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская», «Некрасовка».

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Некрасовская линия  БКЛ  Большая кольцевая 

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