Другие материалы
Город (Москва и область)
23.11.2025, 07:07
Собянин ночью дважды сообщал об уничтожении БПЛА, летевший на Москву
23 ноября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных каналах в телеграм и МА...
Город (Москва и область)
21.11.2025, 09:30
Курс «Диалог поколений: услышать друг друга» начался в центрах «Московское долголетие»
21 ноября — Mossovetinfo.ru — В 110 центрах Московское долголетие» до конца декабря пройдет курс «Диалог поколений: ус...
Город (Москва и область)
19.11.2025, 08:10
Из-за ограничений в центре Москвы рекомендуется использовать метро - Дептранс
19 ноября — Mossovetinfo.ru — Дептранс Москвы рекомендует использовать метро для поездок по городу в связи с возможн...