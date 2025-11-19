Собянин ночью дважды сообщал об уничтожении БПЛА, летевший на Москву

23 ноября — Mossovetinfo.ru — В ночь на 23 ноября мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных каналах в телеграм и МАХ дважды сообщал, что силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву.



Сообщения мэра Москвы в телеграм последовали в 3:32 мск и 6:22 мск.



На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, отмечал мэр.



Других подробностей в сообщениях не приводится.