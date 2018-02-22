Собянин подписал распоряжение об увековечивании в Москве памяти Немцова

22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - Мэр Москвы согласовал установку памятной доски на доме, в котором жил политик Борис Немцов, убитый три года назад на мосту у московского Кремля.



«В целях увековечения памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Российской Федерации Б.Немцова: согласиться с установкой памятной доски Б.Немцову по адресу: ул. Малая Ордынка, д. 3», - говорится в подписанном мэром и опубликованном на официальном сайте горадминистрации распоряжении.



Памятную доску разрешено установить «при условии принятия общим собранием собственников помещений в данном доме соответствующего решения, а также при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по изготовлению и установке памятной доски за счет внебюджетных средств».