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Город (Москва и область)     22.02.2018 17:25

Собянин подписал распоряжение об увековечивании в Москве памяти Немцова

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Теги:  Москва  Собяин  Немцов 

22 февраля. /Mossovetinfo.ru/ - - Мэр Москвы согласовал установку памятной доски на доме, в котором жил политик Борис Немцов, убитый три года назад на мосту у московского Кремля.

«В целях увековечения памяти выдающегося государственного и общественного деятеля Российской Федерации Б.Немцова: согласиться с установкой памятной доски Б.Немцову по адресу: ул. Малая Ордынка, д. 3», - говорится в подписанном мэром и опубликованном на официальном сайте горадминистрации распоряжении.

Памятную доску разрешено установить «при условии принятия общим собранием собственников помещений в данном доме соответствующего решения, а также при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по изготовлению и установке памятной доски за счет внебюджетных средств».

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Теги: 
Москва  Собяин  Немцов 

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