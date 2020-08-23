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Город (Москва и область)     23.08.2020 09:53

Собянин рассказал, как будут работать школы Москвы в новом учебном году

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Теги:  COVID-19  коронавирус  школы  дети  Сергей Собянин  Собянин  образование 

23 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как школы города будут работать в новом учебном году в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Мэр Москвы отметил, что в основе будут лежать федеральные требования, которые распространяются на всю страну. « то термометрия, дополнительная дезинфекция помещений, более частая уборка, обеззараживание воздуха», - рассказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Также в школах будут стараться сделать так, чтобы разные классы не пересекались друг с другом. Если один из детей в классе заразится коронавирусом, весь класс на 14 дней перейдет на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что все сотрудники образовательных учреждений Москвы пройдут тестирование на коронавирус.


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Теги: 
COVID-19  коронавирус  школы  дети  Сергей Собянин  Собянин  образование 

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