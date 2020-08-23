23 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как школы города будут работать в новом учебном году в рамках борьбы с распространением коронавируса.



Мэр Москвы отметил, что в основе будут лежать федеральные требования, которые распространяются на всю страну. « то термометрия, дополнительная дезинфекция помещений, более частая уборка, обеззараживание воздуха», - рассказал Собянин в эфире программы «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».



Также в школах будут стараться сделать так, чтобы разные классы не пересекались друг с другом. Если один из детей в классе заразится коронавирусом, весь класс на 14 дней перейдет на дистанционное обучение.



Ранее сообщалось, что все сотрудники образовательных учреждений Москвы пройдут тестирование на коронавирус.