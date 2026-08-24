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Город (Москва и область)     02.09.2026 10:06

Собянин: за месяц ПВО на подлёте к Москве уничтожены 795 беспилотников

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Теги:  Москва  Собянин  ПВО  БПЛА  август  беспилотники  сводка  Московский регион 

2 сентября — Mossovetinfo.ru — В период с 08:30 01 августа по 08:30 01 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 795 беспилотников уничтожены на подлёте к Москве. Об этом утром 2 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своих официальных информационных каналах.

Также утром 2 сентября Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 1 сентября до 8.00 мск 2 сентября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

Фото: фрагмент стоп-кадра из видеоинфографики в канале мэра Москвы С.Собянина


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Теги: 
Москва  Собянин  ПВО  БПЛА  август  беспилотники  сводка  Московский регион 

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