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Город (Москва и область)
02.09.2026, 10:06
Собянин: за месяц ПВО на подлёте к Москве уничтожены 795 беспилотников
2 сентября — Mossovetinfo.ru — В период с 08:30 01 августа по 08:30 01 сентября в сторону Московского региона летели 8670 БПЛА....
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Город (Москва и область)
26.08.2026, 18:36
Старт строительству второй очереди метро от Коммунарки до Троицка дал Собянин
26 августа — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт строительству станции «Ватутинки» Троицкой линии...
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Город (Москва и область)
24.08.2026, 21:34
Собянин и Чернышенко дали старт строительству нового образовательного комплекса МГТУ «Станкин» в Коммунарке
24 августа — Mossovetinfo.ru — Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Серге...