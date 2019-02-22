22 февраля. Mossovetinfo.ru – Московские центры госуслуг не будут работать в День защитника Отечества 23 февраля, сообщается на официальном сайте центров госуслуг «Мои документы».



Сообщается, что для удобства посетителей в предпраздничный день 22 февраля режим работы центров госуслуг не изменится. С 24 февраля центры госуслуг возобновят работу в обычном режиме – без перерывов и выходных с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.