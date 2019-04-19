19 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с наступлением хорошей погоды в пятницу вечером в Москве ожидаются традиционные «дачные» пробки сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Всем, кто собирается выехать за город, ЦОДД рекомендует выезжать либо до 15:00, либо после 21:00, либо перенести поездку на утро субботы.