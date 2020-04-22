22 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве начала действовать система проверки цифровых пропусков.



Теперь для поездок на общественном транспорте необходимо, чтобы к цифровому пропуску была привязана электронная карта («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области), а для поездок на автомобиле необходимо, чтобы к цифровому пропуску был привязан номер автомобиля.



Цифровые пропуска проверяются автоматически турникетами в метро и валидаторами в наземном транспорте. Если электронная карта не привязана к пропуску, турникет не позволит пройти в метро, а валидатор не позволит оплатить поездку. При этом, карта должна быть привязана к пропуску не менее, чем за пять часов до поездки.



Водители, номера автомобилей которых не привязаны к пропуску, с сегодняшнего дня начнут получать штрафы.



Пресс-служба департамента транспорта сообщает, что после того, как заработала система автоматической проверки пропусков, скоплений пассажиров на станциях метро не зафиксировано.