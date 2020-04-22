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Город (Москва и область)     22.04.2020 08:23

В Москве начала действовать система автоматической проверки цифровых пропусков

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Теги:  цифровые пропуска  проверка 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве начала действовать система проверки цифровых пропусков.

Теперь для поездок на общественном транспорте необходимо, чтобы к цифровому пропуску была привязана электронная карта («Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области), а для поездок на автомобиле необходимо, чтобы к цифровому пропуску был привязан номер автомобиля.

Цифровые пропуска проверяются автоматически турникетами в метро и валидаторами в наземном транспорте. Если электронная карта не привязана к пропуску, турникет не позволит пройти в метро, а валидатор не позволит оплатить поездку. При этом, карта должна быть привязана к пропуску не менее, чем за пять часов до поездки.

Водители, номера автомобилей которых не привязаны к пропуску, с сегодняшнего дня начнут получать штрафы.

Пресс-служба департамента транспорта сообщает, что после того, как заработала система автоматической проверки пропусков, скоплений пассажиров на станциях метро не зафиксировано.


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Карта места

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Теги: 
цифровые пропуска  проверка 

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