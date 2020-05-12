12 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 5 392 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтвержден 121 301 случай заболевания. Вылечились 19 642 человека. Умерло 1179 человек.



В России зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусом.