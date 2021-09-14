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Город (Москва и область)     14.09.2021 11:20

В Москве заработала горячая линия по вопросам отопления

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Теги:  отопление  горячая линия 

14 сентября. Mossovetinfo.ru – Выделенная линия по вопросам отопления начала работать в общегородском контакт-центре, сообщается на портале mos.ru.

С помощью горячей линии москвичи смогут сообщить о проблемах: например, если в доме нет тепла или батареи недостаточно прогреваются. Также можно оставить заявку, если в системе отопления возникла течь. Горячая линия будет действовать временно, до тех пор, пока отопление не включат во всех домах.

Впервые горячую линию по вопросам отопления запустили в 2019 году. С тех пор на нее поступило более 500 тысяч звонков. С 2020 года на горячей линии действует голосовой помощник, который помогает принимать обращения граждан.

Запуск горячей линии по вопросам отопления помогает распределить звонки и сокращает время ожидания для граждан, которые звонят в единый диспетчерский центр по вопросам, не связанным с отоплением.

Мэр Москвы Сергей Собянин 13 сентября объявил о начале отопительного сезона в Москве. В течение пяти дней отопление должны включить на всех социальных объектах и во всех жилых домах города.

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Теги: 
отопление  горячая линия 

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