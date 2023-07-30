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Временно увеличены интервалы на салатовой (10) линии московского метро
31 июля — Mossovetinfo.ru — На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движ...
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Город (Москва и область)
31.07.2023, 07:11
Кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в понедельник
31 июля — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, кратковременный дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и П...
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Город (Москва и область)
30.07.2023, 10:47
Собянин: атака украинских беспилотников - незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Москва-Сити
30 июля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем официальном telegram-канале об отсутствии серьезны...