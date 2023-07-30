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Город (Москва и область)     31.07.2023 09:04

Временно увеличены интервалы на салатовой (10) линии московского метро

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Теги:  метро  Люблинско-Дмитровская  салатовая  сбой  человек на путях  31 июля 2023 года 

31 июля — Mossovetinfo.ru — На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, - сообщает Дептранс в своем telegram-канале.

другая официальная информация на момент публикации отсутствует.

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Карта места

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Теги: 
метро  Люблинско-Дмитровская  салатовая  сбой  человек на путях  31 июля 2023 года 

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