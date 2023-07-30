Временно увеличены интервалы на салатовой (10) линии московского метро

31 июля — Mossovetinfo.ru — На центральном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути, - сообщает Дептранс в своем telegram-канале.



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