2 октября. Mossovetinfo.ru - Победить коронавирус можно будет к концу 2021 года, такой прогноз в интервью «Интерфаксу» высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.
При этом, по словам Зверева, пока иммунитет не появится у 70% населения, заболеваемость коронавирусом будет расти. Однако, по мнению академика ничего страшного в этом нет, нынешний рост заболеваемости прогнозировался заранее, уже есть обеспеченность койками, лекарствами, врачи готовы.
Академик также предположил, что в январе-феврале заболеваемость коронавирусом пойдет на спад из-за погодных условий.
Зверев также выразил мнение, что вводить жесткие ограничения не нужно, так как потери от коронавируса могут быть меньше, чем потери от ограничений.
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