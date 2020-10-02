2 октября. Mossovetinfo.ru - Победить коронавирус можно будет к концу 2021 года, такой прогноз в интервью «Интерфаксу» высказал заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев.



При этом, по словам Зверева, пока иммунитет не появится у 70% населения, заболеваемость коронавирусом будет расти. Однако, по мнению академика ничего страшного в этом нет, нынешний рост заболеваемости прогнозировался заранее, уже есть обеспеченность койками, лекарствами, врачи готовы.



Академик также предположил, что в январе-феврале заболеваемость коронавирусом пойдет на спад из-за погодных условий.



Зверев также выразил мнение, что вводить жесткие ограничения не нужно, так как потери от коронавируса могут быть меньше, чем потери от ограничений.