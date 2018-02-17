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Мнения     17.02.2018 09:35

Собянин обогнал Навального в ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров за 2017 год

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Теги:  Россия  рейтинг  Медиалогия  Собянин  Кадыров  Навальный 

17 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «Медиалогия» составила рейтинг цитируемости в СМИ российских блогеров за 2017 год – «ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров - 2017 год».

Согласно рейтингу «Медиалогии» места в ТОП-15 самых цитируемых российских блогеров за 2017 год распределились так:

1.Рамзан Кадыров; 2.Сергей Собянин; 3. Мария Захарова; 4. Алексей Навальный; 5. Павел Дуров; 6. Наталья Поклонская; 7. Сергей Аксенов; 8. Дмитрий Рогозин; 9. Дмитрий Медведев; 10. Алексей Пушков; 11. Алишер Усманов; 12. Ксения Собчак; 13. Александр Овечкин; 14. Алексей Венедиктов; 15. Мирон Федоров (Oxxxymiron)

Медиалогия назвала самые цитируемые записи С.Собянина:
«Сергей Собянин в Twitter рассказал о последствиях урагана в Москве. "По последним данным, в больницах 108 человек. Повреждены кровли 243 домов, 135 опор освещения, около 2 тыс. авто, повалены 14 тыс. деревьев".
Сергей Собянин сообщил в Twitter, что новые дома для переселения из пятиэтажек в Москве будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита.
Сергей Собянин написал на своей странице ВКонтакте, что считает пустой тратой времени вести дебаты относительно переноса российской столицы».

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Карта места

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Теги: 
Россия  рейтинг  Медиалогия  Собянин  Кадыров  Навальный 

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