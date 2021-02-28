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Общество     28.02.2021 16:46

Алексей Навальный доставлен в колонию во Владимирской области

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  колония 

26 февраля. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный, осужденный к 3,5 годам колонии, этапирован в исправительную колонию во Владимирской области. Об этом сообщает газета ОНК со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии города Москвы Алексея Мельников.

Ранее директор ФСИН Александр Калашников подтвердил, что Навальный этапирован из СИЗО вв колонию, однако не назвал в какую именно. Также глава ФСИН заверил журналистов, что в колонии жизни и здоровью Навального ничего не угрожает, ему будут обеспечены нормальные условия.

Днем ранее адвокат Навального Вадим Кобозев сообщил, что его подзащитного этапировали из СИЗО, и выразил предположение, что Навального отправили в колонию.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  колония 

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