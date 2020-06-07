6 июня. Mossovetinfo.ru - На пленуме московского городского комитета КПРФ Елену Шувалову, депутата Мосгордумы нынешнего и предыдущего созывов, представляющую в городском парламенте центральные районы столицы, исключили из партии. 10 делегатов пленума проголосовали против, двое воздержались.



Шувалова - одна из самых активных депутатов от оппозиции, пользуется поддержкой сторонников КПРФ и другой части москвичей. Так, в 2018 году, на официальных праймериз КПРФ по выборам кандидата в мэры от этой партии - Шувалова заняла первое место. По мнению экспертов, исключение Шуваловой из КПРФ приведет к конфликту во фракции в МГД и приведет к заметному снижению рейтинга партии в Москве.



В 2018 году действующий депутат Мосгордумы Елена Шувалова стала победителем на праймериз левых сил по определению кандидата на пост мэра Москвы. Предполагалось, что победитель этих праймериз будет выдвинут КПРФ в кандидаты. Однако итог праймериз не устроил руководсто горкома и КПРФ, поскольку ожидаемый "выгодополучатель" Вадим Кумин занял третье место. А Валерий Рашкин, - четвертое. Нынешний лидер фракции КПРФ Ниуколай Зубрилин был пятый. Поэтому обязательства партии, данные на предпраймеризовской пресс-конференции были забыты.



В конце ноября 2019 года разразился очередной конфликт Шуваловой с руководством фракции и горкома КПРФ. Тогда Шувалова обвинила лидера фракции КПРФ Николая Зубрилина в срыве круглого стола, посвященного борьбе властей с оппозицией: «Считаю, Николай Зубрилин (лидер фракции) от имени Фракции КПРФ совершает неадекватные поступки. Вчера ночью стало известно, что он отозвал заявку на проведение Еленой Шуваловой "круглого стола" на тему "Экспроприация без приговора. Изощренные методы борьбы с неугодными».



В то же время Алексей Навальный выступил тогда с речью в Мосгордуме и заявил, что оппозиции приходится работать в крайне тяжелых условиях и что он не жалеет о том своем вкладе, который есть в победе оппозиции на московских выборах в Мосгордуму в 2019 году.



По мнению наблюдателей и экспертов, именно факт приглашения Алексея Навального на круглый стол в Мосгордуму стал причиной окончательного решения руководства КПРФ «избавиться от Шуваловой». Тогда же московский горком сообщил Шуваловой, что на нее завели персональное дело за приглашение Навального на круглый стол.



По мнению экспертов ИА «Моссовет», исключение Шуваловой из КПРФ, с одной стороны, негативно скажется на рейтинге КПРФ в Москве и на перспективах партии на поддержку в Москве на предстоящих выборах в Госдуму. С другой стороны, Шувалова получает шанс собирать вокруг себя несистемную оппозитцию и представлять ее позиции в Мосгордуме, а до сегодняшнего пленума это было возможно лишь с оглядкой на «окрики» и «неадекватные поступки» от КПРФ.



Также исключение Шуваловой из КПРФ и, как следствие, чуть позднее - из одноименной фракции в Мосгордуме, приведет к расколу фракции. В воскресенье депутаты МГД, члены фракции КПРФ в Мосгордуме Евгений Ступин, Дмитрий Локтев, Олег Шереметьев, Екатерина Енгалычева прибыли на пленум городского комитета КПРФ «поддержать Елену Анатольевну». Ступин пишет в своем аккаунте в Facebook, что их не пустили. Он также подчеркивает, что «руководство горкома и партии допускает большую ошибку, уже в самом обсуждении вопроса».