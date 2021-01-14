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Общество     14.01.2021 16:54

ФСИН заявила, что предпримет все действия для задержания Навального

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Теги:  Алексей Навальный  Навальный  ФСИН 

14 января. Mossovetinfo.ru – Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) предпримет все меры для задержания Алексея Навального до суда, который рассмотрит вопрос о замене ему условного срока на реальный, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее адвокат Навального Вадим Кобозев не исключил, что Навального могут задержать в аэропорту, когда он вернется в Россию. При этом, по мнению адвоката Навального все равно должны будут отпустить, так как нет никакой меры пресечения, которая бы на него распространялась.

С 29 декабря Навальный объявлен в федеральный розыск по представлению ФСИН.

В среду, 13 января, Навальный, который находился на лечении в Германии, сообщил, что 17 января он прилетит в Россию.

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Теги: 
Алексей Навальный  Навальный  ФСИН 

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