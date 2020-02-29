29 февраля. Mossovetinfo.ru – В «Марше Бориса Немцова» в субботу в центре Москвы приняли участие, по разным данным, от 10,5 тысячи до 22,3 тысячи человек.
По данным МВД, в акции участвовали 10,5 тысячи человек, «Белый счетчик» утверждает, что на марш пришли 22,3 тысячи человек.
Акция была согласована с московскими властями. Максимальная численность участников – 30 тысяч человек.
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