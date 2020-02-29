29 февраля. Mossovetinfo.ru – В «Марше Бориса Немцова» в субботу в центре Москвы приняли участие, по разным данным, от 10,5 тысячи до 22,3 тысячи человек.



По данным МВД, в акции участвовали 10,5 тысячи человек, «Белый счетчик» утверждает, что на марш пришли 22,3 тысячи человек.



Акция была согласована с московскими властями. Максимальная численность участников – 30 тысяч человек.