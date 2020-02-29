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Общество     29.02.2020 17:39

МВД насчитало на «Марше Бориса Немцова» более 10 тыс человек, «Белый счетчик» - более 22 тыс

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Теги:  МВД  Белый счетчик  акция  марш  оппозиция  Борис Немцов  Немцов 

29 февраля. Mossovetinfo.ru – В «Марше Бориса Немцова» в субботу в центре Москвы приняли участие, по разным данным, от 10,5 тысячи до 22,3 тысячи человек.

По данным МВД, в акции участвовали 10,5 тысячи человек, «Белый счетчик» утверждает, что на марш пришли 22,3 тысячи человек. 

Акция была согласована с московскими властями. Максимальная численность участников – 30 тысяч человек.



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Карта места

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Теги: 
МВД  Белый счетчик  акция  марш  оппозиция  Борис Немцов  Немцов 

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