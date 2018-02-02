Навального подозревают в избиении полицейских

5 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Утром 5 февраля в квартире Алексея Навального полиция начала проводить проверку по делу об «избиении полицейских». Об этом оппозиционер сообщил в своем твиттере.



«В половину восьмого утра сегодня домой пришла полиция. Притащили аж две повестки на допросы в СК. Идёт проверка по делу о том, что во время задержания я побил полицейских. Прям вернули мой 2012, когда после одного из митингов аж 4 дела против меня возбудили за неделю», - сообщил Навальный.