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Общество
28.09.2020, 11:57
Навальный рассказал о визите в его клинику Ангелы Меркель
28 сентября. Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный на своей странице в Instagram подтвердил, что канцлер Германии Ангеля Меркель навестила его в клинике Charite. Ранее немецкий журнал Spiegel ...
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Общество
28.09.2020, 10:39
«Архнадзор» просит власти Москвы отклонить акт экспертизы, разрешающий объемное строительство возле Кремля.
28 сентября. Mossovetinfo.ru - Движение «Архнадзор» просит Мосгорнаследие отклонить акт экспертизы, которая разрешает объемное строительство рядом с московским Кремлем, обращение опубликовано на оф...
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Общество
28.09.2020, 10:31
Опубликованы данные о новых случаях коронавируса в Москве
28 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки зафиксировано 2217 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем со 2 июня, когда было выявлено 2286 случаев. Об этом сообщ...