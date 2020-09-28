28 сентября. Mossovetinfo.ru - Алексей Навальный на своей странице в Instagram подтвердил, что канцлер Германии Ангеля Меркель навестила его в клинике Charite.



Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что Меркель тайно посетила Навального в клинике Charite, где Навальный проходил лечение.



По словам Навального визит Меркель нельзя назвать тайным, скорее это был частный визит для встречи с семьей оппозиционера. Также Навальный поблагодарил канцлера Германии за визит.



20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете, после экстренной посадки в Омске он был госпитализирован. Позднее Навального перевезли в немецкую клинику Charite. В начале сентября представитель немецких властей заявил, что по данным лаборатории Бундесвера Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом из группы «Новичок». Однако исследования, проведенные в России, не нашли следов отравления.