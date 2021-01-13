Навальный сообщил, что вернется в Россию 17 января

13 января. Mossovetinfo.ru – Алексей Навальный 17 января вернется в Россию, об это он сообщил на своей странице в Instagram.



«17 января, в воскресенье, я вернусь домой рейсом "Победы". Встречайте», - написал Навальный.



По словам Навального его здоровье полностью восстановлено.