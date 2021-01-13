11:55 Город (Москва и область) Оперштаб Москвы опубликовал новую статистику по коронавирусу
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11:19 В России В России впервые с 18 ноября выявлено менее 23 тысяч новых случаев заражения COVID-19
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15:02 Город (Москва и область) В Москве с 13 января прививку от коронавируса смогут сделать новые категории граждан
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10:29 Общество В Москву на следующей неделе придут аномальные морозы
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