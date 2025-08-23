 
Актуальные темы: переговоры
Общество     13.09.2025 08:35

Путин, выступая на форуме, отметил, объединяющую и созидательную силу культуры

13 сентября — Mossovetinfo.ru — Приветствуя участников Международного форума объединённых культур Президент России Владимир Путин высказал убеждение, что «диалог деятелей культуры будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы стран» и отметил объединяющую и созидательную силу культуры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Уверен, ваш профессиональный, свободный от стереотипов и предвзятости диалог будет способствовать расширению сотрудничества и совместной работы государств и народов, воплотит девиз нынешнего форума – «Возвращение к культуре – новые возможности» – в яркие, востребованные современные проекты», - сказал Путин.

«Глубоко символично, что в этом году одна из главных площадок форума находится здесь, в Царском Селе. Надеюсь, все вы насладитесь этими прекрасными шедеврами, этими замечательными интерьерами. Великолепие Екатерининского дворца и его парковых ансамблей рождено гармонией разных культурных традиций, воплощает способность народов объединяться идеями, вместе создавать от поколения к поколению произведения искусства. Всё это служит зримым свидетельством объединяющей и созидательной силы культуры.

В этих подходах – суть и смыслы нашего форума. Они отражают значимость для всего мира языков, обычаев, художественного наследия каждого народа, высочайшую ценность их многообразия, которое в своей гармонии и формирует нашу цивилизацию», - отметил президент России.

XI Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур открывается в среду в северной столице, тема форума этого года - Возвращение к культуре - новые возможности. Форум объединенных культур проходит с 10 по 13 сентября.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в этом году форум пройдет не только на традиционных для него площадках, в Государственном Эрмитаже и Государственной академической капелле, но и в музее-заповеднике Царское Село. Всего на сессиях форума выступят более 400 спикеров.

Фото: сайт Кремля, - Перед началом пленарного заседания XI Форума объединённых культур. Фото: Александр Щербак, ТАСС

