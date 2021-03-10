10 марта. Mossovetinfo.ru - Депутаты Локтев Дмитрий Александрович и Шувалова Елена Анатольевна исключены из состава фракции КПРФ в Московской городской Думе "за действия (бездействие) и проступки, дискредитирующие фракцию". Об этом сообщила Пресс-служба фракции КПРФ в Московской городской Думе.
Дмитрий Локтев сообщил, что за его исключение голосовали: Павел Тарасов, Николай Зубрилин, Любовь Никитина, Сергей Савостьянов, Виктор Максимов, Леонид Зюганов.
Елена Янчук и Евгений Ступин не поддержали предложение об исключении коллег из состава фракции.
"Екатерина Енгалычева благоразумно не пришла на Фракцию", - отметил Д.Локтев в своем аккаунте в Facebook.
По мнению Локтева, исключение двух депутатов из состава фракции связано с тем, что "Валерий Рашкин сделал новый шаг, выгораживая себя перед руководством КПРФ, руками ряда депутатов". Локтев полагает, что "Рашкин пытается усидеть на двух стульях, ибо теперь понятно, что он пойдёт по одномандатному округу -ему надо, чтобы Мэрия не выставила серьёзного противника".
В конце февраля руководитель фракции Николай Зубрилин в интервью агентству Регнум сообщил, что согласно регламенту фракции, быть её членами могут и беспартийные. Поэтому исключение Локтева из КПРФ не является основанием для его исключения из фракции — депутат продолжит свою работу в её составе.
Основной причиной исключения Локтева
из КПРФ в феврале стало то, что он голосовал против принятия бюджета Москвы.
Елена Шувалова была исключена из КПРФ в июне на пленуме московского городского комитета. Тогда же эксперты ИА МОССОВЕТ отмечали
, что исключение Шуваловой из КПРФ негативно скажется на рейтинге КПРФ в Москве и на перспективах партии на поддержку в Москве на предстоящих выборах в Госдуму, а после исключения из одноименной фракции в Мосгордуме, приведет к расколу фракции.