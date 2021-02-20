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Общество     20.02.2021 14:21

СК сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении Любови Соболь

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Теги:  СК РФ  Любовь Соболь  уголовное дело  расследование 

20 февраля. Mossovetinfo.ru – Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении юриста Фонда борьбы с коррупцией (признан иностранным агентом) Любови Соболь, сообщается на официальном сайте СК РФ.

Уголовное дело по ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) было возбуждено в конце декабря.

По данным следствия, 21 декабря группа лиц, среди которых была Соболь, неоднократно пыталась проникнуть в квартиру пожилой женщины в доме на востоке Москвы. Отмечается, что группа лиц использовала форму сотрудников Роспотребнадзора.

Отмечается, что Соболь ввела в заблуждение курьера сервиса доставки, представляясь «брошенной женой с маленьким ребенком», и прошла в подъезд жилого дома.

Как следует из материалов следствия, когда хозяйка квартиры открыла дверь, Соболь оттолкнула женщину, где последняя проживает со своей семьей, и ворвалась в квартиру. Обойдя все помещения, при этом снимая свои противоправные действия на телефон, Соболь покинула жилище и скрылась с места происшествия.

Уголовное дело в отношении Соболь направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дела в отношении других фигурантов выделены в отдельное производство.

Кроме того, в начале февраля Соболь стала фигуранткой уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм за призывы к участию в несогласованной акции 23 января. 4 февраля ей было предъявлено обвинение.

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Теги: 
СК РФ  Любовь Соболь  уголовное дело  расследование 

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